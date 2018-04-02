FETÖ Sendikası Temsilcisine 12 yıl hapis cezası

Kırşehir’de KHK ile kapatılan Ufuk-Sağlık Sen’in temsilcisi M.S., Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 12 yıl hapis cezası aldı.

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık M.S., ile avukatı katıldı. Mahkemede Cumhuriyet Savcısı sanık M.S.,’nin FETÖ’nün hiyerarşik yapısında yer alması nedeniyle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık M.S., örgüt üyesi olmadığını belirttiği savunmasında sağlık çalışanı sıfatı ile sendikal faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti sanığa, "Silahlı terör örgtü" üyeliğinden 12 yıl hapis cezası verdi.