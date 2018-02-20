HABER

FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 21:25 | Son Güncelleme

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nce yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında daha önce firar durumda olan ve hakkında yakalama kararı bulunan F.Ç.

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nce yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında daha önce firar durumda olan ve hakkında yakalama kararı bulunan F.Ç. ve eşi S.Ç. 14 Şubat’ta TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. KOM Şube’nin sorguladığı FETÖ firarisi F.Ç., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. F.Ç. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. TEM Şube’nin sorguladığı S.Ç.’nin ise çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Zeynep Alkan 'babasını utandırdı' haberlerine sitem etti

Zeynep Alkan 'babasını utandırdı' haberlerine sitem etti

Irak'ın Rusya Büyükelçisi: Irak'taki Türk askeri varlığını işgal olarak görüyoruz

Irak'ın Rusya Büyükelçisi: Irak'taki Türk askeri varlığını işgal olarak görüyoruz

Telefondan cinsel içerik izleyenlere kötü haber!

Telefondan cinsel içerik izleyenlere kötü haber!

Meral Akşener'in davetine tam 12 parti katıldı!

Meral Akşener'in davetine tam 12 parti katıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Elektrik akımına kapılan genç yaşam mücadelesi veriyor

Elektrik akımına kapılan genç yaşam mücadelesi veriyor

İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Koyun sürüsüne çarpan minibüsü benzinle ateşe verdi

Koyun sürüsüne çarpan minibüsü benzinle ateşe verdi

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Eğirdir Dağ Komando Okulu Davası’nda esasa ilişkin savunmalara geçildi

Eğirdir Dağ Komando Okulu Davası’nda esasa ilişkin savunmalara geçildi

Minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 3 yaralı

Minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.