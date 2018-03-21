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FETÖ soruşturmasında 11 polis tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 10:58 | Son Güncelleme

Adıyaman merkezli 7 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 14 polisten 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman, Konya, Kahramanmaraş, Adana, Ankara, Yozgat ve Zonguldak illerinde operasyon düzenlendi.

FETÖ soruşturmasında 11 polis tutuklandı

Adıyaman merkezli 7 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 14 polisten 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman, Konya, Kahramanmaraş, Adana, Ankara, Yozgat ve Zonguldak illerinde operasyon düzenlendi. Geçtiğimiz hafta FETÖ/PDY emniyet teşkilatı yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli ile ilgili 19 adrese baskın yapıldı. Daha önce görevinden uzaklaştırılan 11 polis memuru ile KHK ile kamu görevinden ihraç edilen 4 polis memurundan 14’ü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
Şahıslardan 11’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3’ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FETÖ soruşturmasında 11 polis tutuklandı

FETÖ soruşturmasında 11 polis tutuklandı

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