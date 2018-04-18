FETÖ soruşturmasında 16 albay ve 9 yarbay olmak üzere 25 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlarda havacı 16 albay ve 9 yarbay olmak üzere 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ’ nün Mahrem İmamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen ve haklarında idari işlem de yapılan Havacı 16 albay, 9 yarbay olmak üzere toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemleri Ankara ve 6 ilde devam ediyor.
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