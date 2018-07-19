FETÖ soruşturmasında 24 emniyet mensubuna gözaltı kararı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü 'ankesörlü telefon' soruşturma kapsamında, 9'u halen görevde komiser yardımcısı olmak üzere, 24 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'ankesörlü telefon' soruşturması emniyete uzandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ/PDY'nin kripto örgüt üyelerine yönelik sürdürülen 'ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında, bu kez 9'u halen komiser yardımcısı olarak görev yapan 24 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerden 15'inin gözaltına alındığı, gözaltına alınanlar arasında eski emniyet mensuplarının da bulunduğu belirtildi.

