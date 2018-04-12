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FETÖ soruşturmasında 53 kişiden 34’ü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 10:02 | Son Güncelleme

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında, haklarında gözaltı kararı alınan 53 şüpheliden 34’ünün farklı illerde yakalandığı bildirildi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında, haklarında gözaltı kararı alınan 53 şüpheliden 34’ünün farklı illerde yakalandığı bildirildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmıştı. Edinilen bilgiye göre, İzmir merkezli 24 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında üst düzey muvazzaf askerlerin de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerle ilgili aramalara devam edildiği bildirildi.

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