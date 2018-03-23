FETÖ soruşturmasında 7 gözaltı kararı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında mahrem savcı ve hakimler olduğu düşünülen 7 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem savcı ve hakimleri oldukları düşünülen 7 yargı mensubu hakkında gözaltı kararı alındı. Aralarında görevlerinden ihraç edilen yargı mensuplarının da bulunduğu 7 kişinin bulunması için Ankara, Sinop, Kayseri, İzmir illerine el koyma ve gözaltı kararları ulaştırıldı.