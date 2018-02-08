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FETÖ soruşturmasında eski hakim ve avukatlar hakkında gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 10:41 | Son Güncelleme

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında eski hakim ve avukatların da bulunduğu 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mahrem hakim ve savcı çalışma evlerine yönelik olarak Balıkesir, Ankara, Manisa, İzmir ve İstanbul’da aralarında avukat ve görevlerinden ihraç edilen hakimlerin de bulunduğu 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında eski hakim ve avukatların da bulunduğu 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mahrem hakim ve savcı çalışma evlerine yönelik olarak Balıkesir, Ankara, Manisa, İzmir ve İstanbul’da aralarında avukat ve görevlerinden ihraç edilen hakimlerin de bulunduğu 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şahısların ifadeleri alınmak üzere Tokat’a getirileceği öğrenildi.

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