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FETÖ soruşturmasında gazete dağıtıcısı gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 11:25 | Son Güncelleme

DÜZCE Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski Zaman gazetesi dağıtıcısı R.K.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski Zaman gazetesi dağıtıcısı R.K. gözaltına alındı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Çilimli'de eski Zaman gazetesi dağıtıcısı R.K.'nın evine baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen'e ait kitap ve CD'ler, dokümanlar, Zaman gazetesi abonelerine ait listeler ele geçirildi. Ayrıca, R.K.'nın Bylock kullandığı iddia edilen cep telefonunu el konuldu. Gözaltına alınan R.K. ifadesi alınmak üzere Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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