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FETÖ şüphelileri, çocuklarıyla Yunanistan'a kaçarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 16:31 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 FETÖ/PDY şüphelisi, yanlarındaki 3 çocuk ve organizatörlük yaptığı belirlenen 1 kişi ile yakalandı.

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 FETÖ/PDY şüphelisi, yanlarındaki 3 çocuk ve organizatörlük yaptığı belirlenen 1 kişi ile yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala'ya bağlı Sarıcaali köyünde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik operasyon düzenledi. Jandarma tarafından plakası belirlenen S.Ö. (37) yönetimindeki otomobil takibe alındı. Bir süre sonra araç, Sarıcaali köyünde bırakılmış bulundu. Çevrede yapılan aramada, yaya olarak kaçmaya çalışan organizatör S.Ö. ile 3'ü çocuk 6 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin; Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan 'Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu'nda elektrik öğretmeni olarak çalışırken, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edilen ve Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde halen devam eden davası olup, yurt dışına çıkış yasağı bulunan Y.G. (48), Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisiyken KHK ile ihraç edilen, Iğdır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde halen devam eden davası bulunan ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan B.K. (47), Tokat 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranma kaydı bulunan F.B. (39) ile çocukları T.İ.B., S.B. ve A.S.B. olduğu belirlendi. Şüphelilerin ayrıca örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edildi.
Çocuklar, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, organizatör S.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Diğer 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

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