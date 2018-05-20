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FETÖ şüphelileri Sisam'a kaçarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 21:10 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yasadışı yollardan tekneyle Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan 5'i çocuk, 3'ü kadın toplam 12 kişi yakalandı.

FETÖ şüphelileri Sisam'a kaçarken yakalandı

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yasadışı yollardan tekneyle Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan 5'i çocuk, 3'ü kadın toplam 12 kişi yakalandı. Yapılan kimlik sorgulamalarında, gözaltına alınanların Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları şüphesiyle arananlar olduğu ortaya çıktı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri, FETÖ/PDY üyesi bir grubun kaçak yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bugün sabah saatlerinde bindikleri tekne ile denize açılan grubu, Sahil Güvenlik ekipleri Güvercinada açıklarında durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde grubun FETÖ/PDY üyesi oldukları şüphesiyle arananlardan oluştuğu ortaya çıktı. Teknede, aralarında Kırşehir'in Boztepe ilçesi eski kaymakamı Cihan Kayaalp, eski Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişi Abdurrahman Fatih ve Teftiş Kurulu Başkanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Müfettişi Muhammet Eroğlu'nun da bulunduğu 5'i çocuk, 3'ü kadın toplam 12 kişi gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik teknesiyle karaya çıkarılan şüpheliler polise teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

FETÖ şüphelileri Sisam'a kaçarken yakalandıFETÖ şüphelileri Sisam'a kaçarken yakalandıFETÖ şüphelileri Sisam'a kaçarken yakalandıFETÖ şüphelileri Sisam'a kaçarken yakalandı

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