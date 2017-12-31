FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen öğretmen ve öğretim görevlisi 3 FETÖ şüphelisi ile onlara kılavuzluk yaptığı öne sürülen Pakistan uyruklu şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki devriyeleri sırasında 4 kişiyi, sınırı geçmeye çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arama kararı bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi eski öğretim görevlisi M.A., Dokuz Eylül Üniversitesi eski öğretim üyesi A.C.E. ve İzmir'de örgütün dershanesinde öğretmen olan G.H. ile onlara kılavuzluk yaptığı öne sürülen Pakistan uyruklu şüpheli yakalandı. FETÖ şüphelileri üzerinde harici bellek ile bir miktar döviz bulunurken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
İstanbul'da korkunç görüntüler! Öldüresiye dövdüler...
Erkeklerin yüzde 73’ü banyoda ilişkiye girmek istiyor!
'Karadenizli Trump'dan acı haber
İran'da gösteriler başkente sıçradı!
İstanbul'da sabaha karşı korkunç cinayet! Sokakta yaşam mücadelesi veriyordu
Rezidansta şüpheli ölüm: İntihar mı, cinayet mi?
İran’da göstericiler Arak Valiliğini ele geçirdi
Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt
Bahçeli’nin yeni yıl mesajında dikkat çeken ifade
Okuyucu Yorumları 0 yorum