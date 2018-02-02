HABER

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 02.02.2018 17:27 | Son Güncelleme

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Havsa ilçesinde, jandarmanın durdurduğu 2 araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ şüphelisi 9 kişi ile sürücü ve organizatör 3 kişi ile 4 çocuk yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyünde bir ihbar üzerine 2 aracı durdurmak istedi. Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan 2 araç, takip sonucu yola kapan atılarak durduruldu. Araçta yapılan aramada, 9 kişinin FETÖ/PDY bağlantıları olduğu belirlendi. 9 şüpheli ile araç sürücüsü ve organizatörler M.T. (34), N.G. (48), Suriye uyruklu M.A. (26) gözaltına alındı. Bu kişilerin yanında 4 de çocuk olduğu görüldü.

Edirne Jandarma Komutanlığı'na götürülen araçtaki şüphelilerin KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen ve FETÖ/PDY soruşturması kapmasında yakalama kararı bulunan C.G. (30), KHK ile hemşirelikten ihraç edilen ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen Ö.G. (31), 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen A.G. (33), KHK ile astsubaylıktan atılan, FETÖ/PDY soruşturması kapmasında yakalama kararı bulunan ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen Y.K. (26), FETÖ/PDY soruşturması kapmasında aranma kaydı bulunan A.T. (33), KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen ve FETÖ/PDY soruşturması kapmasında aranma kararı bulunan M.K. (29), FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çalışma izni iptal edilen, daha sonra ise geri verilen E.K. (32), KHK ile astsubaylıktan ihraç edilen ve N.B. adına sahte kimlik kullandığı belirlenen R.K. (28) ve aranma ile suç kaydı bulunmayan İ.K. (37) olduklarını belirledi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan R.K., İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, M.K., A.G. ve C.G. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, muhafaza altına alınan 4 çocuk ise yakınlarına teslim edildi. Diğer şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

Seren Serengil cezaevinden koğuş fotoğrafını paylaştı

Seren Serengil cezaevinden koğuş fotoğrafını paylaştı

Cenk Tosun Arsenal maçıyla 11'e dönüyor

Cenk Tosun Arsenal maçıyla 11'e dönüyor

80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'

80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'

Yeni torba tasarısı Meclis'te

Yeni torba tasarısı Meclis'te

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
100 metre tırmandı yine ehliyeti kaptırdı

100 metre tırmandı yine ehliyeti kaptırdı

Alkollü sürücünün ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu

Alkollü sürücünün ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu

Sosyal medyada korkunç tuzak! Çıplak fotoğraflar göndererek kandırmaya çalıştı

Sosyal medyada korkunç tuzak! Çıplak fotoğraflar göndererek kandırmaya çalıştı

Hastanede 'Pembe Kod' alarmı! Kapılar kapatıldı, anında yakalandı

Hastanede 'Pembe Kod' alarmı! Kapılar kapatıldı, anında yakalandı

Yaşlı kadın 17 bıçak darbesiyle öldürüldü, tecavüz bulgusuna rastlandı

Yaşlı kadın 17 bıçak darbesiyle öldürüldü, tecavüz bulgusuna rastlandı

Şişli'de kaza: Yerde yatan kardeşine sarılıp yardım bekledi

Şişli'de kaza: Yerde yatan kardeşine sarılıp yardım bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.