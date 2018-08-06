FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 2'si kadın 4 şüpheli ve 1 organizatör jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan FETÖ şüphelileri hakkında arama kararı olduğu ve yargılanmalarının sürdüğü belirtildi.
İpsala Jandarma Komutanlığı ekipleri, Paşaköy'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 2'si kadın 4 şüpheli ve 1 organizatörü yakaladı. Yapılan incelemede şüphelilerden biyoloji öğretmeni R.Ü. (40) ile eşi E.Ü.'nün (41) Aydın 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan arandığı belirlendi. Diğer şüphelilerin ise Zonguldak İl Özel İdaresi'nde kimya mühendisi olan B.K. (39) ile eşi E.K. (38) olduğu tespit edildi. Çiftin Bursa 9'uncu ve 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'FETÖ/PDY'ye üye olmak'tan yargılanmasının sürdüğü belirlendi. FETÖ şüphelilerini sınıra getirerek, kılavuzluk yaptığı belirlenen organizatör C.S. de yakalanarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadelerinin alınması için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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