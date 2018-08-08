FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisi ile onlara kılavuzluk yapan 1 kişi, sınır devriyesindeki jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır devriyesi yapan hudut kartalları, Yunanistan sınırındaki birinci derece askeri yasak bölgede 5 şüpheliyi yakaladı. Sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan şüphelilerin, FETÖ ile bağlantılı dershanelere ve askeri okullar ile polis kolejine öğrenci yönlendiren eski eğitim danışmanı Mesut K. (32), Ayşenur K. (27), Nurten B. (49) ve 'FETÖ/PDY'ye üye olmak'tan hakkında 6 yıl hapis cezası verilen Dursun D. (27) olduğu belirlendi. Diğer şüpheli Nihat O.'nun (30) ise FETÖ şüphelilerini sınıra getirerek, kılavuzluk yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sınır karakolundaki işlemlerinin ardından Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

