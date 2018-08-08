FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisi ile onlara kılavuzluk yapan 1 kişi, sınır devriyesindeki jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.
54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır devriyesi yapan hudut kartalları, Yunanistan sınırındaki birinci derece askeri yasak bölgede 5 şüpheliyi yakaladı. Sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan şüphelilerin, FETÖ ile bağlantılı dershanelere ve askeri okullar ile polis kolejine öğrenci yönlendiren eski eğitim danışmanı Mesut K. (32), Ayşenur K. (27), Nurten B. (49) ve 'FETÖ/PDY'ye üye olmak'tan hakkında 6 yıl hapis cezası verilen Dursun D. (27) olduğu belirlendi. Diğer şüpheli Nihat O.'nun (30) ise FETÖ şüphelilerini sınıra getirerek, kılavuzluk yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sınır karakolundaki işlemlerinin ardından Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!
Telefon sapığına meydan dayağı!
Genelevler sokağına zorunlu temizlik molaları geliyor
Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!
Dünyanın 'En Büyük Savaşı' başladı! Tansiyon daha da yükselecek
Yok artık! Ünlü şarkıcı yarı çıplak balkonda
En acı an! Sevgilisine fişi çekilmeden dakikalar önce böyle veda etti
Nagehan Alçı: Kılıçdaroğlu, Perşembe ya da Cuma açıklayacak
İYİ Parti'nin yeni sloganı belli oldu
Adana'da feci kaza! 7 yaşındaki Meryem hayatını kaybetti
Tesla'da flaş gelişme! Elon Musk dünyaya böyle duyurdu
MEB'den liselere yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Kılıçdaroğlu'nun 'ikizine' yeni görev! İşte Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin yeni görevi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum