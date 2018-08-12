HABER

FETÖ şüphelileri, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 14:01 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 FETÖ/PDY şüphelisi, sınır devriyesi yapan hudut kartallarınca yakalanıp, gözaltına alındı.

EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 FETÖ/PDY şüphelisi, sınır devriyesi yapan hudut kartallarınca yakalanıp, gözaltına alındı.
54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır devriyesi ekipleri, birinci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçmak isteyen 3 şüpheliyi yakaladı. Yapılan incelemede, şüphelilerin, 'FETÖ üyeliği'nden aranma kaydı bulunan ve meslekten ihraç edilen doktor Muhsin K. (28), örgütün kapatılan okulunda öğretmenlik yapan Tuba O. (27) ve yazılımcı Burak O. (33) olduğu tespit edildi. Sınırda işlemleri tamamlanan şüpheliler, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

PARTNERYok böyle yetenek! Tüm dünya onu konuşuyorYok böyle yetenek! Tüm dünya onu konuşuyor
FSM girişindeki kaza trafiği kilitlediFSM girişindeki kaza trafiği kilitledi
Arkadaşının balık avladığı zıpkının mili beline saplandıArkadaşının balık avladığı zıpkının mili beline saplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan

Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan

Galatasaray'da deprem!

Galatasaray'da deprem!

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? Rekora koşuyor

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? Rekora koşuyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Balıkesir Erdek'te köpeğe sıcak suyla işkence

Balıkesir Erdek'te köpeğe sıcak suyla işkence

Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi

Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi

Gaziantep'te gece yarısı dehşet! Tüfekle dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi de...

Gaziantep'te gece yarısı dehşet! Tüfekle dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi de...

İznik’te sazlık alanda yangın! Alevler karanlığı kızıla çevirdi

İznik’te sazlık alanda yangın! Alevler karanlığı kızıla çevirdi

İstanbul'da feci kaza: 6 yaralı

İstanbul'da feci kaza: 6 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.