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FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı: 6 ölü, 1 kayıp (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2018 09:10 | Son Güncelleme

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalaşın FETÖ/PDY şüphelilerini taşıyan teknenin alabora olması sonucu yaşamını yitiren 6 kişinin kimlikleri de belli oldu.

FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı: 6 ölü, 1 kayıp (2)

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalaşın FETÖ/PDY şüphelilerini taşıyan teknenin alabora olması sonucu yaşamını yitiren 6 kişinin kimlikleri de belli oldu. Ölenlerin Y.B.A., B.Y., N.Y. isimli çocuklar ile S.A. ve S.A. adlı kadınlar ve örgüt üyeliğinden aranan G.Y., olduğu belirtildi. Kayıp olarak aranan kişinin ise organizatör olduğu ifade edildi.
Teknede bulunan İ.A., B.Ç., G.Y., H.A., E.A., Ö.F.Ö., M.R.A., E.A. ve R.Ç. ise sağ kurtarıldı.
ŞÜPHELİLER ARASINDA GÜLEN’İN YEĞENİNİN KOCASI DA VAR
Bu arada batan tekneden sağ olarak kurtarılan İ.A.’nın örgüt elebaşı Fethullah Gülen’in yeğeninin kocası olduğu ortaya çıktı. İ.A.’nın, aile hekimiyken KHK ile ihraç edildiği, örgütün Edremit ilçe imamı olduğu ve Edremit Cumhuriyet. Başsavcılığı’nca hakkında arama kararı bulunduğu ifade edildi.
Olayda kızı R. Ç.’yi kaybeden kendisi ise sağ kurtarılan B.Ç.’nin de Edremit'te kuyumculuk yaptığı, mütevelli grubunda yer aldığı ve yine Edremit Cumhuriyet. Başsavcılığı’nca hakkında arama kararı olduğu kaydedildi.
Eşi G.Y. ile çocukları B.Y. ve N.Y. boğulan G.Y.’nin de örgüte ait kurumlarda çalıştığı belirlendi.
H.A.’nın ise Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen iken KHK ile ihraç edildiği, BayLock kullanıcısı olduğu ve Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nca arandığı tespit edildi. H.A'nın. olayda boğulan S.A.’nın eşi olduğu bildirildi.
Eşi S.A. boğulan, kendisi ise sağ kurtarılan E.A.’nın da yine Baylock kullanıcısı olduğu Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca arandığı kaydedildi. Kurtarılanlardan Ö. F. Ö.’nün ise organizatör olduğu kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı: 6 ölü, 1 kayıp (2)FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı: 6 ölü, 1 kayıp (2)FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı: 6 ölü, 1 kayıp (2)FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı: 6 ölü, 1 kayıp (2)

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