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FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı: 6 ölü, 1 kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2018 08:41 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan adalarına kamaya çalışan FETÖ şüphelileri ve ailelerini taşıyan tekne battı.

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan adalarına kamaya çalışan FETÖ şüphelileri ve ailelerini taşıyan tekne battı. Olayda 3’ü çocuk, 2’si kadın, 6 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi ise sağ kurtarıldı. Kayıp olan 1 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.
Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir fiber teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan şüphelileri ve ailelerini taşıyan fiber tekne, dün saat 23.30 sıralarında Cunda ve Maden adaları arasındaki bölgede battı. İhbar üzerine bölgeye Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, 9 kişiyi sağ olarak kurtardı. Olayın ardından bölgede yapılan arama çalışmalarından 3’ü çocuk, 2’si kadın, toplam 6 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.
Kayıp olduğu belirtilen bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

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