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FETÖ şüphelilerini yurt dışına kaçıran 6 organizatör tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 11:38 | Son Güncelleme

EDİRNE'de aranan 11 FETÖ/PDY şüphelisini yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçırmaya çalışırken yakalanıp, gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine konuldu.

FETÖ şüphelilerini yurt dışına kaçıran 6 organizatör tutuklandı

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'de aranan 11 FETÖ/PDY şüphelisini yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçırmaya çalışırken yakalanıp, gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine konuldu. 11 kişilik grupta yakalanan İzmir'deki 'Askeri Casusluk Davası' heyetinde yer alan firari FETÖ şüphelisi hakim İsmail Kurt ise İstanbul'a gönderildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri önceki gün İpsala ilçesinde, aranan 11 FETÖ/PDY şüphelisini yasa dışı yollardan Yunanistan'a götürmek isteyen organizatör grubuna operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheliler L.E., D.M., B.A., E.D., A.A., E.D., H.P. S.Ö. ve C.E. emniyette sorguya alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler dün elleri önden kelepçeli olarak Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan E.D., B.A. ile E.D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer şüpheliler L.E., D.M., A.A., H.P. S.Ö. ve C.E. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
HAKİM KURT İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ
FETÖ'den aranan ve sahte kimlikle yakalanan 11 şüpheli arasında yer alan İzmir'deki 'Askeri Casusluk Davası' mahkemeye heyetinde yer alan hakim İsmail Kurt ise dün işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

FETÖ şüphelilerini yurt dışına kaçıran 6 organizatör tutuklandı

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