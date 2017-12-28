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FETÖ şüphelisi 10 kişiden 6'sı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 28.12.2017 13:36 | Son Güncelleme 2 saat önce

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR merkezli Ankara ve Antalya'da düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, geçen 21 Aralık'ta Eskişehir, Ankara ve Antalya'da eş zamanlı düzenledikleri operasyonda örgütün haberleşme sistemi olan 'ByLock' programını kullandıkları iddiasıyla 10 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'ne götürüldü. Sorgulamaları tamamlanan şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi, 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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