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FETÖ şüphelisi 12 infaz koruma memuruna gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 17:00 | Son Güncelleme

AMASYA merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 12 infaz koruma memuru gözaltına alındı.

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 12 infaz koruma memuru gözaltına alındı.
Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Amasya, Kayseri, Niğde, Erzurum ve Tokat illerinde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY ile irtibatları olduğu iddia edilen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 13 infaz koruma memurunun ev ve iş yerlerinde arama yaptı. Polis, fiilen görevde olan şüphelilerden 12'sini gözaltına aldı. Adresinde bulunamayan 1 kişi için ise yakalama çalışması başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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