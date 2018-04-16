FETÖ şüphelisi 12 muvazzaf asker adliyeye gönderildi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik, 17'si muvazzaf asker, diğerleri ise bu askerlere imamlık yaptığı öne sürülen 28 kişiye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve sorgusu tamamlanan 12 kişi adliyeye gönderildi.
Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün (TEM) yaptığı ortak çalışmanın ardından FETÖ/PDY'nin askeri yapılanması ve bu askerlere sivil imamlık yapan sivillere yönelik 5 gün önce yaptığı operasyonda Kayseri, Batman, İzmir, Yalova ve Elazığ'da, halen görevde olan 17 hava astsubayı ile bu askerlere imamlık yaptığı öne sürülen öğretmen, mühendis, üniversite çalışanı ve bilgi işlemci olmak üzere 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkmıştı. Kayseri'de yakalanan ve sorguları tamamlanan 25 zanlıdan 12 muvazzaf asker, geniş güvenlik önlemleri altında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabipliğe getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Buradaki işlemlerin ardından örgüt şüphelileri adliyeye gönderildi.
Düzenlenen operasyonla ilgili Kayseri Emniyet Müdürlüğünde halen 5'i muvazzaf asker olmak üzere 13 kişinin sorgusunun devam ettiği ifade edildi. 3 kişi ise aranıyor.
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