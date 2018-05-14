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FETÖ şüphelisi 15 askerden 9'u adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 11:58 | Son Güncelleme

SAMSUN merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları tespit edilen ve gözaltına alınan 15 askerden 9’u adliyeye sevk edildi.

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları tespit edilen ve gözaltına alınan 15 askerden 9’u adliyeye sevk edildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli Mersin, Malatya, İstanbul, Tokat, Tunceli, Rize, Gaziantep ve Van’da FETÖ/PDY’nin mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları tespit edilen 15 askeri gözaltına aldı. Şüphelilerden 9’u, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden astsubay B.D.'nin 11 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla, astsubay C.A.U.'nun ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı, diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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