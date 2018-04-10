FETÖ şüphelisi 1’i kadın 2 kişi tutuklandı

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 1’i kadın 2 şüpheli tutuklandı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ve Bafra ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda örgüte üye oldukları iddia edilen ve aralarında ’ByLock’ kullandığı tespit edilen 1’i kadın 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si geçen günlerde Samsun Adliyesine sevk edilmiş ve şüphelilerden Arif K. tutuklanmıştı.
Bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen Ayşe Ümmühan Ç. ve Fatih D. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler
'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!
Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor
Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda
Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!
'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'
Ne iPhone X ne Galaxy S9: Huawei Mate 20 AnTuTu’yu salladı
Uludağ'ı alarma geçiren mesaj: Teyakkuza geçildi
Kemer'deki kanlı infazın ardından Rus basınından bomba iddia!
Apple'dan Kırmızı iPhone sürprizi
24 yıldır bedeninde şarapnel parçalarıyla yaşıyor
Bu eğitimden geçmek cesaret ister!
Okuyucu Yorumları 0 yorum