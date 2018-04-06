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FETÖ şüphelisi 2 asker tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 20:24 | Son Güncelleme

Bolu merkezli 6 ilde askerlere yönelik yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 askerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik, örgütün mahrem yapısındaki kişilerle ankesörlü telefonlar aracılığı ile görüştükleri tespit edilen biri binbaşı, 3’ü üsteğmen ve 2’si astsubay olmak üzere 6 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu merkezli, Hatay, Zonguldak, İstanbul, Ankara ve Isparta’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan binbaşı S.B., üsteğmenler S.K., G.K.,M.İ.

Bolu merkezli 6 ilde askerlere yönelik yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 askerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik, örgütün mahrem yapısındaki kişilerle ankesörlü telefonlar aracılığı ile görüştükleri tespit edilen biri binbaşı, 3’ü üsteğmen ve 2’si astsubay olmak üzere 6 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu merkezli, Hatay, Zonguldak, İstanbul, Ankara ve Isparta’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan binbaşı S.B., üsteğmenler S.K., G.K.,M.İ. ile astsubaylar B.A. ve G.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen askerlerden üsteğmenler G.K. ve M.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Binbaşı S.B., üsteğmen S.K. ve astsubaylar B.A. ile G.K ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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