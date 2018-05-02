FETÖ şüphelisi 2 kişi adliyeye sevk edildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla M.V. ve S.A.'yı gözaltına aldı. Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı belirtilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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