FETÖ şüphelisi 2 kişiye adli kontrol

Samsun’da FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınan 2 kişiye adli kontrol verildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, Samsun merkez ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Rıdvan K. ile İsmail Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.