FETÖ şüphelisi 3 astsubay gözaltına alındı

Eskişehir’de FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı olan 1’i muvazzaf 3 astsubay gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan haklarında yakalama kararı olan ve açığa alınan astsubaylar O.T., E.C. ile muvazzaf astsubay A.F.’yi yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği Malatya’ya gönderileceği bildirildi.