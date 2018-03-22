FETÖ şüphelisi 3 kişi, adliyeye sevk edildi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 2 gün önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, daha önce kanun hükmünde kararname ile polislik ve öğretmenlikten ihraç edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerden biri, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sorguları tamamlanan diğer 3 şüpheli ise mahkemeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon: 27 gözaltı
Edirne'de kar yağışı başladı! İşte son hava durumu raporu
Üniversitede ilişki skandalı! Herkesin ortasında...
YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti
Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var
Flaş açıklama: Şam, saldırılara yanıt vermeye hazır
İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum