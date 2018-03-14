FETÖ şüphelisi 34 kişi gözaltına alındı

ORDU, (DHA)- ORDU merkezli 7 ilde düzenlenen, FETÖ/PDY soruşturmasında daha önce polislikten ihraç edilen 34 şüpheli gözaltına alındı.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ordu merkezli 7 ilde operasyon yaptı. Ordu'nun yanı sıra Erzurum, Bursa, Van, Samsun, Tokat ve Trabzon'da daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 34 şüpheli Ordu'ya getirildi. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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