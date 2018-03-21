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FETÖ şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 16:37 | Son Güncelleme

Bolu’da, aralarında asker ve üniversite çalışanı olan FETÖ şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik, örgütün mahrem yapısındaki kişilerle ankesörlü telefonlar aracılığı ile görüştükleri tespit edilen biri üniversite çalışanı 3 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda, farklı tarihlerde Bolu İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan yüzbaşı H.Z., Bolu’nun Mengen ilçesinde görev yapan astsubaylar H.D.

Bolu’da, aralarında asker ve üniversite çalışanı olan FETÖ şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik, örgütün mahrem yapısındaki kişilerle ankesörlü telefonlar aracılığı ile görüştükleri tespit edilen biri üniversite çalışanı 3 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda, farklı tarihlerde Bolu İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan yüzbaşı H.Z., Bolu’nun Mengen ilçesinde görev yapan astsubaylar H.D. ile A.A., ve Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Üniversitesi çalışanı A.Ş. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri biten 4 FETÖ şüphelisi, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

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