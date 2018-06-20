FETÖ şüphelisi 4 öğretmen, gaybubet evlerinde yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 3'ü meslekten ihraç edilen, biri özel bir kurumda görev yapan 4 öğretmen gözaltına alındı.
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri ortaklaşa çalışmaların ardından operasyon için düğmeye bastı. Örgütün gaybubet evi olduğu öne sürülen adreslere yapılan baskınlarda, özel bir kurumda öğretmen olan A.A. ile meslekten ihraç edilen eski öğretmenler P.K., H.Ç. ve M.B. gözaltına alındı.
Haklarında yakalama kararı olduğu belirlenen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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