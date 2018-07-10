HABER

FETÖ şüphelisi 5 havacı astsubay adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 10:11 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 2'si muvazzaf, 5 havacı astsubay adliyeye sevk edildi.

FETÖ şüphelisi 5 havacı astsubay adliyede

Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 2'si muvazzaf, 5 havacı astsubay adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri Eskişehir, Ankara ve Balıkesir illerinde geçen 5 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2'si muvazzaf, 1'i meslekten ihraç edilen, 2'si de geçici olarak görevden uzaklaştıran toplam 5 havacı astsubay yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulamalarının tamamlanmasından sonra bu sabah adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

FETÖ şüphelisi 5 havacı astsubay adliyedeFETÖ şüphelisi 5 havacı astsubay adliyedeFETÖ şüphelisi 5 havacı astsubay adliyede

PARTNERÇocukluk aşkıyla evlenmişti... Bu fotoğraf ortalığı karıştırdı!Çocukluk aşkıyla evlenmişti... Bu fotoğraf ortalığı karıştırdı!
4 ay önce bileklerini kesen kadın bu defa inşattan atlamak istedi4 ay önce bileklerini kesen kadın bu defa inşattan atlamak istedi
Fuhuş operasyonunda tutuklanan Gürcü kadında HIV virüsüFuhuş operasyonunda tutuklanan Gürcü kadında HIV virüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Barcelona bombayı patlattı!

Barcelona bombayı patlattı!

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Hastanede silahlı kavga: 1'i polis 8 yaralı

Hastanede silahlı kavga: 1'i polis 8 yaralı

‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası ortalığı karıştırdı

‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası ortalığı karıştırdı

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi buldu

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi buldu

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.