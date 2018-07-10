FETÖ şüphelisi 5 havacı astsubay adliyede

Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 2'si muvazzaf, 5 havacı astsubay adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri Eskişehir, Ankara ve Balıkesir illerinde geçen 5 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2'si muvazzaf, 1'i meslekten ihraç edilen, 2'si de geçici olarak görevden uzaklaştıran toplam 5 havacı astsubay yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulamalarının tamamlanmasından sonra bu sabah adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabah ilk iş yola çıktı!
Bu kadınla birlikte olanlar hastaneye başvursun!
Erdoğan'ın yemin ettiği sırada kabine bölümünde o isimler yoktu! İlginç detay
Türkiye tarihinin en genç kabinesi
Yeni kabine dış basında: 'Piyasalar Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı iyi karşılamayacak'
Ziya Selçuk kimdir? Yeni MEB Ziya Selçuk oldu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinede MEB'e güçlü isim
Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!
Evinizde görürseniz sakın öldürmeyin! Sadece 1 tanesi bile binlerce lira ediyor
Korkunç hikâye! Kız arkadaşını felç bırakıp böyle aldattı...
'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum