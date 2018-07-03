FETÖ şüphelisi 5 kişi adliyede (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR
Samsun'da FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddia edilen 5 kişi çıkartıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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