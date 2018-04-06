FETÖ şüphelisi 6 asker adliyede (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bolu'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden üsteğmenler Gökhan Kara ve Mustafa İşmen tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise itirafçı oldukları gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.