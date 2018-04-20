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FETÖ şüphelisi 7 kadına adli kontrol

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 17:34 | Son Güncelleme

Samsun’da yürütülen FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve emniyet mensuplarının eşleri olduğu iddia edilen 7 kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında, emniyet mensuplarının eşleri olduğu iddia edilen ve ByLock kullandıkları ileri sürülen toplam 7 kadın gözaltına alındı.

Samsun’da yürütülen FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve emniyet mensuplarının eşleri olduğu iddia edilen 7 kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında, emniyet mensuplarının eşleri olduğu iddia edilen ve ByLock kullandıkları ileri sürülen toplam 7 kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Samsun Adliyesine sevk edilen 7 kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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