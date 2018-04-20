FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da yürütülen FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve emniyet mensuplarının eşleri olduğu iddia edilen 7 kadın adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında, emniyet mensuplarının eşleri olduğu iddia edilen ve ByLock kullandıkları belirlenen toplam 7 kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 FETÖ şüphelisi kadın Samsun Adliyesine sevk edildi.
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