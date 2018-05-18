FETÖ şüphelisi 7 muvazzaf asker adliyede (2)

ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Niğde merkezli 6 kent ve KKTC'de, FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 muvazzaf asker, sorgularının tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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