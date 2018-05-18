FETÖ şüphelisi 7 muvazzaf asker adliyede

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE merkezli 6 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 muvazzaf asker, adliyeye sevk edildi.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki örgüt üyeleri ve mahrem imamlarının deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Niğde merkezli, Diyarbakır, İstanbul, Denizli, Hatay ve Malatya ile KKTC'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 7 muvazzaf subay ve astsubay gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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