FETÖ şüphelisi 8 kişiden 5’i tutuklandı

Tekirdağ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) "hücre evleri"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan 8 kişiden 5’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3,5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından geçtiğimiz hafta başında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 42 şüphelilerden 8 kişinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5’i tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla toplamda 3 kişi serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.