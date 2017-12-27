FETÖ şüphelisi 9 asker, etkin pişmanlıkla serbest

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 13 muvazzaf askerden 2 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 teğmen ve 1 astsubay olmak üzere 9 kişi etkin pişmanlıktan yararlanarak, adli kontrolle serbest kaldı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 3 binbaşı, 4 yüzbaşı, 5 teğmen ve 2 astsubay olmak üzere 14 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, İzmir, Muğla ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarla 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Etkin pişmanlıktan faydalanan 2 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 teğmen ve 1 astsubay toplam 9 kişi sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrolle serbest kaldı. 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 teğmen ve 1 astsubay olmak üzere 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 teğmenin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.
Son dakika: Şişli Belediyesi'nin yılbaşı etkinliğine izin çıkmadı
Erdoğan'dan son dakika Kudüs açıklaması: A, B ve C planımız var!
17 yıldır tuvalete gitmiyor!
Bomba iddia! Erdoğan ve Bahçeli'ye kötü sürpriz
Son dakika! İsrail, Ağlama Duvarı tren istasyonuna Trump'ın adını veriyor!
Soğuk bile onları durduramadı!
‘Kadın avcısı Kanadalı doktor’ yakalandı
Cono aşireti kadınlarından akılalmaz ifade!
AK Parti'de büyük kriz! Abdullah Gül'e flaş yanıt
Abdullah Gül hakkında AK Partili vekilden bomba iddia: 2019'un provasını yapıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum