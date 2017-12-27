HABER

FETÖ şüphelisi 9 asker, etkin pişmanlıkla serbest

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 12:36 | Son Güncelleme 3 saat önce

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 13 muvazzaf askerden 2 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 teğmen ve 1 astsubay olmak üzere 9 kişi etkin pişmanlıktan yararlanarak, adli kontrolle serbest kaldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 3 binbaşı, 4 yüzbaşı, 5 teğmen ve 2 astsubay olmak üzere 14 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, İzmir, Muğla ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarla 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Etkin pişmanlıktan faydalanan 2 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 teğmen ve 1 astsubay toplam 9 kişi sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrolle serbest kaldı. 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 teğmen ve 1 astsubay olmak üzere 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 teğmenin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Kadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddet

Kadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddet

AK Parti'de büyük kriz! Abdullah Gül'e flaş yanıt

AK Parti'de büyük kriz! Abdullah Gül'e flaş yanıt

Canan Karatay'a büyük şok

Canan Karatay'a büyük şok

Arda Turan'ın Arsenal ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü

Arda Turan'ın Arsenal ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yok böyle iğrençlik! Devlet hastanesinde erkek temizlik işçisine tecavüz ettiler!

Yok böyle iğrençlik! Devlet hastanesinde erkek temizlik işçisine tecavüz ettiler!

Evinin girişinde satırlı saldırıya uğramıştı! O kadın dehşet anlarını anlattı

Evinin girişinde satırlı saldırıya uğramıştı! O kadın dehşet anlarını anlattı

Acımasızlığın böylesi! Engelli kadının 163 bin dolarını çarptı!

Acımasızlığın böylesi! Engelli kadının 163 bin dolarını çarptı!

Kendisini döven kocasını sokak ortasında öldürdü!

Kendisini döven kocasını sokak ortasında öldürdü!

PTT görevlisi memur kadına saldırmak istedi! O anlar böyle görüntülendi

PTT görevlisi memur kadına saldırmak istedi! O anlar böyle görüntülendi

Uyku ilacıyla uyutup sınırdan geçirmeye kalktılar! İçler acısı görüntü

Uyku ilacıyla uyutup sınırdan geçirmeye kalktılar! İçler acısı görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.