FETÖ şüphelisi 9 askeri personel adliyeye sevk edildi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, askeri personele yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 9'u, adliyeye sevk edildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu 85 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü'nce (KOM), 20 Mart'ta Kayseri merkezli 18 ilde şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 kişi yakalandı. Diğer illerde gözaltına alınan şüpheliler de Kayseri'ye getirildi.
Emniyetteki sorguları tamamlanan 9 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında 42 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü, emniyetteki şüphelilerin de sorgularının devam ettiği bildirildi.
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