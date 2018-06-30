FETÖ şüphelisi 9 astsubaydan 6'sı serbest

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 9 astsubaydan 6'sı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto yapılanmasında görev aldığı belirtilen kişilere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 11 muvazzaf astsubay hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Haziran'da, Aydın merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şırnak, Kilis, Kocaeli ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenledi, 9 astsubay gözaltına alındı.

Aydın'a getirilen şüphelilerden jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6'sı, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer 3 şüphelinin ise sorgusu sürüyor.

Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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