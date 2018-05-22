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FETÖ şüphelisi 9 pilot itirafçı oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 11:05 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) 'kripto' FETÖ/PDY üyelerinin tespit edilmesi için yürütülen 'ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski personeli 56 şüpheliden 9'u itirafçı oldu.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) 'kripto' FETÖ/PDY üyelerinin tespit edilmesi için yürütülen 'ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski personeli 56 şüpheliden 9'u itirafçı oldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması'na yönelik 'ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında, darbe girişiminin ardından hakkında Malatya'da işlem yapılan eski Tuğgeneral Emin Ayık ile 5'i albay, 2'si yarbay, 4'ü binbaşı toplam 101 kişi hakkında geçen hafta gözaltı kararı verilmişti. Birçok ilde yapılan operasyonlarda 56 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden, aralarında 1 albayın da bulunduğu 9 pilotun 'etkin pişmanlık'tan yararlanmak için örgüt hakkında bildiklerini anlattığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Ankara Adliyesi'ne getirilerek, soruşturma savcısına ifade veren 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebi ile mahkemeye sevk edildi. 9 pilot, yurt dışına çıkış yasağı ve belli günlerde kolluğa imza verme zorunluluğu getirilerek, serbest bırakıldı.
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari şüphelilerin ise yakalanmaları için operasyonların devam ettiği belirtildi.

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