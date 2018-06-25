FETÖ şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'nin Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede, yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi Y.A. (25), gözaltına alındı.

54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'Hudut Kartalları', Yunanistan sınırındaki denetimleri sırasında, merkeze bağlı Meriç ilçesinin Subaşı beldesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan Y.A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada Y.A. hakkında, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan Balıkesir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararınca yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri kararı bulunduğu belirlendi. Y.A., işlemlerinin ardından Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

