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FETÖ şüphelisi askerler: Bu kadar ileri gidilebileceğini düşünmüyorduk

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 12:51 | Son Güncelleme

ADANA merkezli FETÖ/PDY operasyonunda tutuklanan, aralarında üst düzey subayların ve muvazzaf askerlerin bulunduğu şüpheliler, 15 Temmuz darbe girişimi için itirafta bulunarak, "Biz örgütü böyle bilmiyor ve bu kadar da ileri gidebileceğini düşünmüyorduk" ifadelerini kullandı.

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli FETÖ/PDY operasyonunda tutuklanan, aralarında üst düzey subayların ve muvazzaf askerlerin bulunduğu şüpheliler, 15 Temmuz darbe girişimi için itirafta bulunarak, "Biz örgütü böyle bilmiyor ve bu kadar da ileri gidebileceğini düşünmüyorduk" ifadelerini kullandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 24 Mayıs'ta Adana merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Adana, İstanbul, Ankara, Mersin, Aydın, Diyarbakır, Siirt, Balıkesir, Karaman, Isparta, Muş, Erzurum ve Kırklareli'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 3 yarbay, 3 binbaşı, 1 yüzbaşı, 4 teğmen ve 19 astsubay gözaltına alındı. Adana'ya getirilen 30 muvazzaf asker, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. ANKESÖRLÜ TELEFONLARA TAKİP Şüphelileri yakalamak için Adana'da 2 bin ankesörlü telefon üzerinde inceleme yapan polis, 'ardışık arama' yapılan numara ve bu numaraların sahiplerini de HTS kayıtları üzerinden takip etti. Jandarma Genel Komutanlığı'nda aktif olarak görev yaptıkları saptanan şüphelilerin daha önce Adana'daki askeri birliklerde de görev üstlendikleri, sonrasında yapılan atamalarla 12 kente gönderildikleri tespit edildi. ADIM ADIM TAKİP EDİLMİŞLER Terör örgütünün, askeri lise sınavları öncesinde özel yetiştirip eğittiği şüphelileri, ordu içinde de adım adım takip ettiği ortaya çıktı. Gizlilik içinde hareket eden askerlerin, belirli bir düzen içerisinde gerçekleştiren sohbet toplantılarıyla kendine bağlılığını sınayan örgütün, her türlü ihtiyaçlarını da karşıladığı belirlendi. Maddi durumu iyi olmayan, gelecek vadeden öğrenciler arasından seçilen askerlerin, ordu içinde hızlı terfi alma vaadine kandıklarını söylediği belirtildi. 15 Temmuz darbe girişimini itiraf eden şüphelilerin, "Biz örgütü böyle bilmiyor ve bu kadar da ileri gidebileceğini düşünmüyorduk" diye ifade verdiği öğrenildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen FETÖ/PDY şüphelisi 28 asker tutuklanırken, 2'si ise 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

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