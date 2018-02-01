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FETÖ şüphelisi astsubay gemide gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ | 01.02.2018 00:51 | Son Güncelleme

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, Astsubay S.S.B., Fethullahçı Terör Örgütü/Paralele Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu şüphesiyle çalıştığı gemide polis tarafından gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Bürosu ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunan astsubay S.S.B.'yi çalıştığı gemide gözaltına aldı. S.S.B.'nin çalıştığı gemiye Sahil Güvenlik botuyla giden polis, görevi başındayken gözaltına aldığı S.S.B.'yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Şüphelinin buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sakarya Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

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