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FETÖ şüphelisi astsubay tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 14:47 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan muvazzaf astsubay A.K.

FETÖ şüphelisi astsubay tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan muvazzaf astsubay A.K. (45), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'mahrem abilerini' ankesörlü telefonla aradığı tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli astsubay A.K.'yi önceki gün Ankara'daki evinde yakaladı. Gözaltına alınarak Samsun'a getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. A.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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