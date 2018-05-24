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FETÖ şüphelisi, babasının evinde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 11:16 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan T.Ö., saklandığı babasının evinde yakalandı.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan T.Ö., saklandığı babasının evinde yakalandı.
Bayramiç Cumhuriyet Savcılığı'na FETÖ'den aranan firari T.Ö'nün ilçede babasına ait evde saklandığı ihbarı geldi. Savcılığın talimatıyla eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, T.Ö.'yü gözaltına aldı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 yıldır aranan T.Ö., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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