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FETÖ şüphelisi, 'Bahçevan' lakaplı üst düzey askeri imam çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 11:23 | Son Güncelleme

ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında sürdürülen soruşturma kapsamında 'gaybubet' evine düzenlenen operasyonda yakalanan Kamuran E.'nin 'Bahçevan' lakaplı üst düzey askeri imamı olduğu ortaya çıktı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında sürdürülen soruşturma kapsamında 'gaybubet' evine düzenlenen operasyonda yakalanan Kamuran E.'nin 'Bahçevan' lakaplı üst düzey askeri imamı olduğu ortaya çıktı. Örgüt lideri Gülen'in, Kamuran E.'ye 'Gülen' imzalı saat gönderdiği de belirlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde bulunan 'gaybubet' evine operasyon düzenledi. 11 Nisan'da yapılan şok baskında, Kamuran E.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi yere yatırılarak gözaltına alındı. ÖRGÜTÜ AYAKTA TUTMAYA ÇALIŞTILAR Ekipler, Kamuran E., H.S., M.Y., M.Ö., Ç.C. ve E.G.'yi sorgulamak üzere emniyete götürdü. Şüphelilerin sorgusunda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dağılma sürecine giren örgütü tekrar toparlamaya çalıştığı ve devletin çeşitli birimlerine tekrar sızmak istediklerini öğrendi. Ayrıca Kamuran E.'nin de üst düzey askeri imam olduğu, bizzat örgüt lideri Fethullah Gülen tarafından 'Bahçevan' lakabı verilip, kendisine imzalı saat verdiği anlaşıldı. Evde yapılan aramalarda ise 84 bin lira para ve örgütsel doküman bulundu. Zanlıların sorgusu devam ediyor.

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